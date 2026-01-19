Si crei il ' salotto' della città in corso Umberto e si riaprano al traffico i corsi
I consiglieri comunali Pasquale Luperti e Michelangelo Greco riferiscono che il centro di Brindisi necessita di interventi sulla pavimentazione stradale. Propongono di creare un’area pedonale in corso Umberto e di riaprire al traffico i corsi, al fine di migliorare la vivibilità e la mobilità nel cuore della città. La questione riguarda interventi di lunga data che richiedono attenzione e soluzioni adeguate.
Riceviamo e pubblichiamo una nota dei consiglieri comunali Pasquale Luperti e Michelangelo Greco Il centro cittadino di Brindisi è interessato ormai da anni da interventi di manutenzione della pavimentazione stradale. Le basole installate a suo tempo, infatti, così come dimostrato da quanto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
