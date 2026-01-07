Parapatteppace della compagnia dialettale Il teatro di Plinio al comunale di Orsogna

“Parapatteppace” della compagnia Il teatro di Plinio sarà in scena al teatro comunale di Orsogna, nell’ambito della rassegna di teatro dialettale organizzata da I Guardiani dell’Oca. L’evento, sotto la direzione artistica di Zenone Benedetto, prevede un doppio appuntamento che arricchisce il panorama culturale locale, offrendo agli spettatori un’occasione di confronto e di valorizzazione del dialetto e delle tradizioni teatrali della regione.

Doppio appuntamento speciale al teatro comunale Camillo De Nardis di Orsogna, per la rassegna di teatro dialettale, organizzata da I Guardiani dell'Oca con la direzione artistica di Zenone Benedetto.Sabato 10 gennaio, alle ore 21, e domenica 11 gennaio, alle ore 17.30, c'è lo spettacolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

