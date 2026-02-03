**Nuove misure di sicurezza per fronteggiare i reati | il pacchetto legale con ‘scudo’ penale per i minorenni**
Il governo italiano ha presentato un nuovo pacchetto di norme per rafforzare la sicurezza. Tra le proposte, il fermo preventivo per chi viene considerato pericoloso in occasione di manifestazioni e l’estensione del Daspo urbano. Inoltre, si introduce una nuova protezione legale, definita “scudo penale”, pensata per tutelare agenti e cittadini coinvolti in situazioni di emergenza. Le misure mirano a rispondere in modo più deciso ai reati e a garantire maggiore sicurezza nelle piazze e nelle strade del paese.
Il governo italiano ha annunciato un pacchetto di misure di sicurezza che prevede il fermo preventivo per le persone considerate pericolose in vista di manifestazioni, l’estensione del Daspo urbano e una nuova forma di «scudo penale» per gli agenti e i cittadini. Le norme, in fase di approvazione tra decreto legge e disegno di legge, sono state discusse in seguito agli scontri avvenuti a Torino durante il corteo di Askatasuna, e intendono fronteggiare le minacce all’ordine pubblico. La premier Giorgia Meloni, presente all’ospedale Le Molinette per mostrare solidarietà agli agenti feriti, ha sottolineato l’importanza di ripristinare le regole. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Pacchetto sicurezza, dallo scudo penale (non solo per i poliziotti) al fermo preventivo e tolleranza zero sui coltelli. Tutte le misure
Questa mattina il governo ha presentato un nuovo pacchetto di misure contro la criminalità.
Pacchetto sicurezza, cos’è lo “scudo” penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia
Dopo gli scontri al corteo pro Askatasuna a Torino, le forze dell’ordine si preparano a cambiare.
Nuove Misure di Sicurezza del Governo Italiano: Cosa Cambierà per i CittadiniIl governo italiano intensifica l'approvazione di misure di sicurezza per contrastare l'aumento della violenza nelle aree urbane. notizie.it
Decreto Sicurezza, il governo prepara nuove misure: norme più severe e novità in arrivoDai fermi preventivi allo scudo penale, tutte le misure in arrivo per proteggere cittadini e forze dell’ordine. Ecco le novità del governo Meloni per il Decreto Sicurezza. notizie.it
Il Riesame di Palermo accoglie l’appello della Procura e dispone nuove misure cautelari Il... #corruzione #FERDINANDOAIELLO #sanitàsiciliana - facebook.com facebook
Sono allo studio del governo nuove misure per il pacchetto sicurezza, come il fermo preventivo per i sospetti e i divieti per i condannati in primo grado. Chissà se valgono pure per i membri del governo indagati per truffa o condannati in primo grado per rivelazi x.com
