Quest’anno, i ragazzi con disabilità non potranno partecipare al campo estivo organizzato dalla London School di Rovereto alla scuola Ferrante Gonzaga di Guastalla. La legge 10492 tutela questi studenti, ma nessuna iscrizione è stata aperta per loro. Così, anche chi ha bisogno di supporto si trova escluso da questa attività, nonostante le normative che dovrebbero garantirgli pari opportunità.

Niente iscrizioni per i ragazzi con disabilità, tutelati della legge 10492, al City Camp organizzato il prossimo agosto dalla London School di Rovereto alla scuola Ferrante Gonzaga di Guastalla, con attività che permettono di approfondire la conoscenza della lingua inglese. Ma "per mancanza di personale specializzato " non è possibile iscrivere ragazzi con disabilità tutelati dalla legge 104. Una situazione che non è piaciuta ai genitori di uno studente compreso in questa categoria. "Da anni – dice la mamma – la società è impegnata nella tutela dei diritti dei bambini, con particolare attenzione a quelli che presentano difficoltà o bisogni educativi speciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mio figlio che ha disabilità non può fare il campo estivo"

