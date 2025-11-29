Antonella Mosetti | Il mio compagno non è geloso del mio lavoro su Onlyfans non può dirmi cosa fare
Antonella Mosetti racconta il rapporto con Emanuele Cerroni, il compagno al quale è legata dalla scorsa estate e che sarebbe perfettamente d’accordo con le sue scelte professionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Una donna dal carattere forte e l’animo sensibile, pronta a scrivere una nuova pagina della sua vita A #Verissimo, Antonella Mosetti! - facebook.com Vai su Facebook
"Mosetti" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Antonella Mosetti, il padre morto, gli aborti e l'amore per Emanuele: «Ho perso tre bambini, ma ora lui mi fa sentire protetta» - Antonella Mosetti entra con il sorriso nello studio di Verissimo, dove racconta come sta vivendo i suoi 50 anni, compiuti ad agosto. Segnala leggo.it
Chi è Emanuele Cerroni, compagno di Antonella Mosetti - Chi è Emanuele Cerroni, compagno di Antonella Mosetti: dalla relazione con la showgirl alla sua riservata vita privata. Si legge su donnaglamour.it
Antonella Mosetti, amore a 50 anni: il legame con Emanuele Cerroni - A 50 anni, Antonella Mosetti apre un nuovo capitolo della sua vita privata accanto a Emanuele Cerroni, un giovane lontano dal mondo dello spettacolo. Riporta quotidianpost.it