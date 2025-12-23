Steven Spielberg non vuole fare film con Ben Affleck | Ha fatto piangere mio figlio

Steven Spielberg ha recentemente dichiarato di non voler più collaborare con Ben Affleck, citando un episodio che lo ha colpito profondamente. L’attrito tra i due attori risale a un passato lontano, quando un incidente in piscina durante una vacanza familiare aveva causato tensioni. Questa vicenda sembra aver segnato il rapporto tra Spielberg e Affleck, influenzando le future scelte professionali del regista.

La ruggine tra Spielberg e la star di Will Hunting risale a molto tempo fa, per colpa di un incidente in piscina durante una vacanza di famiglia, ma da allora il regista di E.T. non ha mai voluto lavorare con lui. Steven Spielberg non ha mai voluto lavorare con Ben Affleck per via di un incidente in piscina accaduto molti anni fa che avrebbe finito per far piangere il figlio di Spielberg, come ha rivelato il comico Mike Binder. Durante una recente apparizione nel podcast di William Baldwin One Bad Movie, Binder ha rivelato che Spielberg avrebbe dovuto distribuire con la sua DreamWorks Pictures la pellicola da lui diretta nel 2006, Il diario di Jack.

