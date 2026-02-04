Un uomo di Faenza è finito sotto inchiesta per estorsione dopo una conversazione su WhatsApp con una donna pugliese. La chat è diventata minacciosa e l’indagato ora rischia di dover rispondere di accuse pesanti.

Un uomo di Faenza, residente in provincia di Ravenna, è stato minacciato di estorsione dopo aver intrattenuto una conversazione privata su WhatsApp con una donna pugliese, in un’interazione che ha preso rapidamente una piega inaspettata e pericolosa. L’uomo, un trentacinquenne che ha scelto di non essere identificato per ragioni di privacy, ha denunciato l’accaduto dopo aver versato 750 euro a un profilo che si faceva chiamare “Luna”, in cambio di una presunta “protezione” da una minaccia che si sarebbe tramutata in un’esplosione di immagini e messaggi privati. La storia, che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero Francesco Coco, è un esempio drammatico di come la sfera privata possa essere strumentalizzata in modo premeditato per ottenere denaro, spesso attraverso la manipolazione emotiva e la paura del disonore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minorenne minacciato con chat intimate: indagato per estorsione dopo scambio di messaggi privati

