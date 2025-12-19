Scambio sospetto davanti al bar scatta il blitz Messaggi e chat incastrano i pusher

Un sospetto scambio davanti a un bar si trasforma in un blitz delle forze dell’ordine. Messaggi e chat hanno portato all’arresto di pusher, evidenziando l’efficacia delle indagini in corso. L’operazione dimostra l’impegno dei Carabinieri di Caserta nel contrasto alla criminalità e nello smantellamento delle reti di spaccio.

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Caserta. Nella serata di ieri, 18 dicembre 2025, i militari della Stazione di San Nicola la Strada hanno arrestato un uomo e una donna, ritenuti responsabili di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

