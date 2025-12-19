Scambio sospetto davanti al bar scatta il blitz Messaggi e chat incastrano i pusher

Un sospetto scambio davanti a un bar si trasforma in un blitz delle forze dell’ordine. Messaggi e chat hanno portato all’arresto di pusher, evidenziando l’efficacia delle indagini in corso. L’operazione dimostra l’impegno dei Carabinieri di Caserta nel contrasto alla criminalità e nello smantellamento delle reti di spaccio.

