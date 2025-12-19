Scambio sospetto davanti al bar scatta il blitz Messaggi e chat incastrano i pusher
Un sospetto scambio davanti a un bar si trasforma in un blitz delle forze dell’ordine. Messaggi e chat hanno portato all’arresto di pusher, evidenziando l’efficacia delle indagini in corso. L’operazione dimostra l’impegno dei Carabinieri di Caserta nel contrasto alla criminalità e nello smantellamento delle reti di spaccio.
Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Caserta. Nella serata di ieri, 18 dicembre 2025, i militari della Stazione di San Nicola la Strada hanno arrestato un uomo e una donna, ritenuti responsabili di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Furgone sospetto davanti alle case, scatta il blitz: trovate tenaglie e arnesi da scasso
Leggi anche: Pusher romeni fermati ad Ancona sud: nel cofano dell?auto 5 chili di hashish. Scatta il blitz al casello, due arresti
TARANTO, SCAMBIO SOSPETTO IN PIAZZA MEDAGLIE D’ORO: DUE ARRESTI PER DROGA Due uomini di 38 e 36 anni, entrambi originari di Taranto e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di detenzione di sostanza stu - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.