Minnesota Trump ritira 700 agenti Ice

A Minnesota, 700 agenti Ice stanno per lasciare il territorio. Trump ha deciso di ritirarli dopo l’uccisione di due persone, come comunicato dall’inviato Homan. La decisione sorprende, considerando che gli agenti erano stati inviati per gestire la situazione. Ora, la regione si aspetta di vedere come evolverà la situazione sul campo.

17.30 Settecento agenti Ice lasceranno il Minnesota.Così Homan,inviato da Trump per gestire la situazione dopo l'uccisione di due persone.Ha annunciato il parziale ritiro degli agenti federali dell'immigrazione dispiegati nello Stato dopo aver decantato una "cooperazione senza precedenti" tra il governo federale e gli enti statali e locali". Resteranno in Minnesota circa 2mila agenti."Vogliamo rendere la nostra operazione più efficiente. Non ci stiamo arrendendo- ha detto-e non lasceremo fino a quando la situazione è risolta".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dopo l’uccisione di due manifestanti anti ICE a Minneapolis, il presidente Donald Trump ha annunciato il ritiro di 700 agenti di ICE e Border Patrol.

La polizia federale ha iniziato a ritirare 700 agenti dell’Ice da Minneapolis.

Minnesota sues Trump administration to halt unprecedented ICE agent surge

Stati Uniti, Donald Trump ritira 700 agenti dell'Ice: quanti restano in MinnesotaAgenti Ice in Minnesota. Trump fa un passo indietro. L'amministrazione del presidente Donald Trump ha deciso di ridurre il numero di agenti ... iltempo.it

Trump ritira dal Minnesota 700 agenti dell’ICE. Poi annuncia: in aprile andrò da Xi in Cina«I rapporti con la Cina, e la mia relazione personale con Xi, sono estremamente buoni e tutti e due sappiamo quanto sia importante mantenerli così» ... msn.com

Dopo l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti a Minneapolis Trump ha sostituito Greg Bovino come leader delle operazioni anti-migranti in Minnesota inviando Tom Homan, il cosiddetto “zar delle frontiere” per calmare le acque - facebook.com facebook

Trump al red carpet di Melania: "L'Ice resterà in Minnesota" x.com