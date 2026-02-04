Minneapolis Trump ritira 700 agenti Ice e Border Patrol | l' annuncio di Tom Homan

Dopo l’uccisione di due manifestanti anti ICE a Minneapolis, il presidente Donald Trump ha annunciato il ritiro di 700 agenti di ICE e Border Patrol. Trump ha detto che non si arrende e ha inviato il suo uomo di fiducia, Tom Homan, a confermare la decisione. La scena si fa sempre più tesa mentre aumentano le tensioni tra le forze dell’ordine e i manifestanti.

L'amministrazione Trump ritira «immediatamente» 700 agenti federali per l'immigrazione da Minneapolis. Lo annuncia lo zar dei confini Tom Homan. Con la partenza di 700 agenti federali dell'immigrazione, sono circa «2.000» quelli che resteranno in Minnesota, ha detto Homan ringraziando le autorità locali per la cooperazione. Si tratta di agenti sia dell'Ice (la polizia anti immigrazione) sia della Border Patrol. «Vogliamo rendere la nostra operazione più efficiente e intelligente. Non ci stiamo arrendendo», ha messo in evidenza Homan, assicurando che non lascerà fino a quando la situazione non sarà risolta.

