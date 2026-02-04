Minneapolis Tom Homan annuncia | Ritireremo subito 700 agenti ICE dal Minnesota

Tom Homan, l’uomo di Trump a Minneapolis, ha comunicato che 700 agenti dell’ICE, su circa 3mila presenti, saranno ritirati subito dal Minnesota. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e proteste nella città, che da tempo si oppone alle operazioni di immigrazione condotte dall’agenzia. Al momento, non ci sono dettagli su come questa mossa influenzerà le attività future dell’ICE nella regione.

Lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump a Minneapolis, ha annunciato che 700 agenti dell’ICE (su circa 3mila) saranno ritirati immediatamente dal Minnesota. Una decisione presa, ha spiegato Homan, dopo che i funzionari statali e locali hanno accettato di collaborare consegnando gli immigrati arrestati: “D’ora in poi l’ICE condurrà operazioni mirate di contrasto all’immigrazione. L’ICE condurrà queste operazioni e le indagini sulle organizzazioni criminali transnazionali con particolare attenzione alla sicurezza nazionale e alla sicurezza pubblica”, ha dichiarato Homan in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

