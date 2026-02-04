Minneapolis Trump ritira 700 agenti dell' Ice e Border Patrol | l' annuncio di Tom Homan

Il presidente Donald Trump ha deciso di ritirare circa 700 agenti dell’Ice e della Border Patrol da Minneapolis. La mossa arriva dopo le tensioni cresciute in città, dove due manifestanti anti-ICE sono stati uccisi. Tom Homan, considerato uno dei portavoce più vicini a Trump, ha detto che non si stanno arrendendo e che continueranno a far rispettare le leggi sull’immigrazione, anche se in questo momento stanno ridimensionando la presenza delle forze dell’ordine. La decisione ha suscitato molte polemiche, ma il governo insiste che si tratta di una m

L'amministrazione Trump ritira «immediatamente» 700 agenti federali per l'immigrazione da Minneapolis. Lo annuncia lo zar dei confini Tom Homan. Con la partenza di 700 agenti federali dell'immigrazione, sono circa «2.000» quelli che resteranno in Minnesota, ha detto Homan ringraziando le autorità locali per la cooperazione. Si tratta di agenti sia dell'Ice (la polizia anti immigrazione) sia della Border Patrol. «Vogliamo rendere la nostra operazione più efficiente e intelligente. Non ci stiamo arrendendo», ha messo in evidenza Homan, assicurando che non lascerà fino a quando la situazione non sarà risolta.

