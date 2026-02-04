Lo strano caso di Guarino Sabaté prima delle Olimpiadi | il pattinatore spagnolo costretto a cambiare musica a una settimana dai Giochi

Lo strano caso di Guarino Sabaté prima delle Olimpiadi ha fatto parlare a lungo. A pochi giorni dall’inizio dei Giochi, il pattinatore spagnolo si è visto obbligato a cambiare musica, creando scompiglio tra gli organizzatori e gli spettatori. Sabaté, già noto per le sue esibizioni originali, aveva preparato tutto nei minimi dettagli, ma un imprevisto ha cambiato i piani all’ultimo momento.

C'era una banana in pista. Anzi no: c'era un pattinatore, sei volte campione di Spagna, che aveva trasformato il ghiaccio in un set animato, tra ironia pop e precisione tecnica. Tomas-Llorenç Guarino Sabaté non era indicato tra i favoriti per il podio olimpico, ma aveva comunque trovato un modo per farsi notare: pattinando sulle note dei Minions, con tanto di costume giallo e salopette blu. Poi, a una settimana dalla gara che conta più di tutte, è arrivato lo stop. Non per un infortunio, non per un salto sbagliato, ma per una questione molto meno spettacolare: il copyright. Il 26enne catalano, al debutto ai Giochi di Milano Cortina, si è visto costretto a cambiare il programma corto a pochi giorni dall'inaugurazione olimpica.

