Terre rare chi tifa per dividere Usa e Ue?

Le terre rare rappresentano risorse fondamentali per molte industrie e tecnologie moderne. Tuttavia, la crescente dipendenza dall’approvvigionamento cinese solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle forniture. Per l’Unione Europea, è quindi importante rafforzare le proprie capacità di estrazione e produzione di queste materie prime, al fine di ridurre la dipendenza e garantire una maggiore autonomia strategica nel settore delle risorse naturali.

Un altro motivo per cui l’Ue deve accelerare su materie prime e terre rare è che a Cina non si ferma nel suo progetto di restare monopolista mondiale. Infatti il gigante dell’acciaio Baowu riceve per la prima volta minerale di ferro dalla Guinea, tramite una spedizione dalla miniera di Simandou: un fatto che segna un passo strategico per la sicurezza energetica della Cina, ma che al contempo testimonia (una volta di più) tutta la difficoltà del vecchio continente di farsi autonomo quanto ad approvvigionamento. Anche in questo senso vanno lette le relazioni del governo Meloni in aree altamente strategiche come Corea del Sud e Taiwan, “dense” di materie prime e elementi come i semiconduttori che sono vitali per le imprese italiane. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Terre rare, chi tifa per dividere Usa e Ue? Groenlandia, il miraggio delle terre rare. L’esperto: “Agli Usa non basta estrarre per battere la Cina: più utili alla Ue”

La Groenlandia, ricca di terre rare strategiche, si presenta come un punto focale nelle dinamiche geopolitiche globali. Mentre gli Stati Uniti cercano di acquisirla, la regione si configura come un terreno di confronto tra grandi potenze, con le implicazioni che coinvolgono anche l’Unione Europea. La questione delle risorse e delle strategie di approvvigionamento rimane centrale in un contesto di crescente competizione internazionale. Leggi anche: Guerra Ucraina, chi guadagnerà dallo stop? Terre rare agli Usa ed energia ai russi. E l'Europa dovrà coprire i costi Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “La militarizzazione dell’Artico serve all’accaparramento del petrolio, delle terre rare e al controllo geopolitico delle rotte navali, una grande opportunità economica per Meloni”. https://fanpa.ge/h6VTd . - facebook.com facebook La #startup italiana che lavora a un’alternativa alle terre rare trova nuovi fondi: RARA Factory ha raccolto 3,2 mln di euro in un round ‘seed’ sostenuto da Primo Capital e CDP Venture Capital SGR. Leggi l'articolo al link fortuneita.com/2026/01/14/ter… x.com

