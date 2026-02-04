Milton Pereyra Maradona jr | Giovane forte con caratteristiche diverse dagli attaccanti che ha il Napoli

Il Napoli ha chiuso il mercato invernale con una sorpresa in più. È arrivato Milton Pereyra, il figlio di Maradona jr, che si presenta come un giovane attaccante forte e con caratteristiche diverse da quelle degli altri attaccanti già in rosa. La società punta su di lui per rafforzare l’attacco e portare freschezza alla squadra. Pereyra ha già mostrato di avere buone qualità e ora aspetta di poter dimostrare il suo valore in campo.

