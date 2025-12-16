Chi è Milton Pereyra l'astro del Boca Juniors che andrà al Napoli sfruttando un cavillo burocratico

Milton Pereyra, promettente talento del Boca Juniors, si appresta a trasferirsi al Napoli. La sua operazione avverrà grazie a un cavillo burocratico, consentendo al club italiano di assicurarsi il giovane calciatore con un contratto triennale. Un trasferimento che desta grande attenzione nel mondo del calcio, segnando un importante passo nella carriera del promettente attaccante argentino.

Milton Pereyra è uno dei prospettivi più interessanti del Boca Juniors e si trasferirà al Napoli sfruttando un cavillo burocratico: firmerà un contratto triennale. Il giovane attaccante argentino proseguirà la sua crescita nel settore giovanile azzurro. Fanpage.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Napoli guarda al futuro, in arrivo dal Boca Juniors il baby-talento Milton Pereyra https://nap.li/Hc2j - facebook.com facebook

IL MATTINO - Napoli, interesse per Milton Pereyra, piace ma oggi ci sono altre priorità ift.tt/rYJjCB8 x.com