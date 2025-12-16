Il Napoli si prepara a rinforzarsi con un giovane talento proveniente dal Boca Juniors. Si tratta di Milton Pereyra, promettente centrocampista che rappresenta un investimento sul futuro del club azzurro. Questa operazione evidenzia la volontà della società di puntare sui giovani e sui talenti emergenti per rafforzare la rosa e costruire un progetto a lungo termine.

© Napolipiu.com - Napoli, colpo sul futuro: chi è Milton Pereyra, il talento del Boca Juniors che arriva in azzurro

"> Il Napoli guarda al futuro e piazza un colpo di prospettiva pescando direttamente dal vivaio del Boca Juniors. Si tratta di Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008, considerato uno dei profili più interessanti del settore giovanile xeneize, pronto a trasferirsi in Italia grazie a un cavillo burocratico previsto dai regolamenti internazionali. Come raccontato da Fanpage.it, Pereyra lascerà Buenos Aires il 28 dicembre per iniziare la sua avventura in azzurro. Il giovane centravanti firmerà un contratto triennale e sarà inizialmente inserito nel settore giovanile del Napoli, dove proseguirà il proprio percorso di crescita tecnica e fisica. Napolipiu.com

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L'UN DUE TRE STELLA di SQUID GAME dal VIVO a LUCCA COMICS and GAMES Shorts Netflix Italia

Video L'UN DUE TRE STELLA di SQUID GAME dal VIVO a LUCCA COMICS and GAMES Shorts Netflix Italia Video L'UN DUE TRE STELLA di SQUID GAME dal VIVO a LUCCA COMICS and GAMES Shorts Netflix Italia

Napoli, Hojlund è un colpo doppio: vale per il presente e per il futuro. Ecco perché - Non ci si può distrarre un attimo, che ci si ritrova confinati in un altro universo, con "codici" ritoccati, linguaggio riveduto e un po’ corretto e l’ansia che ti trascina non proprio ai confini ... gazzetta.it

Napoli, doppio colpo per Conte: Hojlund dice sì. Torna Elmas - Sono rimasti insieme fino a tarda sera dialogando con lo United, con gli agenti di ... corrieredellosport.it

Colpo a sorpresa del Napoli: arriva l'attaccante Pereyra dal Boca - facebook.com facebook

Recupera in un colpo solo 3 punti su #Bologna e #Napoli, 2 sul #Milan e certamente su #Roma, #Como o entrambe. Costruisce la vittoria a #Bologna con uno schema da calcio d'angolo e l'intuizione #Cabal. Stasera #Spalletti si è fatto perdonare #Napoli. x.com