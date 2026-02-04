Milano si ferma sul 7-2 nel tie-break contro l’Eczacibasi Istanbul e finisce per perdere la partita decisiva. I 5.100 spettatori dell’Allianz Cloud hanno visto una sfida intensa, che ha deciso il primo posto nella Pool C della Champions League di volley femminile. Ora, le milanesi devono sperare nei playoff per continuare a sognare.

Milano ha inscenato una battaglia campale contro l’Eczacibasi Istanbul di fronte ai 5.100 spettatori che hanno gremito l’Allianz Cloud per gustarsi il testa a testa decisivo per l’ assegnazione del primo posto nella Pool C della Champions League di volley femminile. Si trattava di una partita da tutto o niente: c hi avrebbe vinto si sarebbe garantito la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale, mentre chi avrebbe perso sarebbe stato costretto a disputare i playoff. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno lottato per 122 minuti, ma sulla lunga distanza hanno capitolato per 3-2 (20-25; 25-18; 25-16; 21-25; 15-13) e ora dovranno affrontare le greche dell’Olympiacos (già battute per due volte nella fase a gironi) in un confronto andata-ritorno per meritarsi l’approdo ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano si blocca sul 7-2 nel tie-break e si fa schiacciare da Karakurt: l’Eczacibasi vola, servono i playoff in Champions League

