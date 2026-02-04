LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | si va al tie-break! Le italiane vincono 25-21 il quarto parziale

Questa sera il match di volley femminile tra Milano e Eczacibasi Istanbul si conclude con un pareggio 2-2. Le italiane vincono il quarto set 25-21, portando la partita al tie-break. La tensione resta alta, con le squadre che si sfidano punto su punto fino alla diagonale di Karakurt che manda tutto al quinto set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 QUARTO SET A MILANOOOO! Primo tempo di Kurtagic, si va al tie-break! 24-21 Diagonale di Karakurt. Restano tre set point alle italiane. 24-20 PIVAAAAAAAAA! Parallela pazzesca della banda di Milano! Sono quattro le palle set! 23-20 PIVA! La diagonale dell’italiana permette a Milano di ottenere un cambio palla importantissimo! 22-20 Challenge immediato delle turche, la palla è ovviamente uscita. Svista arbitrale. 23-19 Punto di Egonu, ma la palla sembra essere uscita. 22-19 Guizzo delle turche, occhio alla rimonta. 22-18 Jack-Kisal piazza la fast. 22-17 Primo tempo di Danesi, questa volta Lanier non si è fatta sorprendere. 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano cerca di spingere per arrivare al tie-break, ma l’Eczacibasi Istanbul ha già messo in chiaro le sue intenzioni.

