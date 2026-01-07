LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-22 Si decide tutto nel tie break!
Segui in tempo reale il risultato della partita Eczacibasi Istanbul-Milano, pari 2-2, valida per la Champions League femminile 2026. La sfida si decide nel tie break, con aggiornamenti costanti sulla diretta. Inoltre, puoi cliccare sul link per seguire anche la partita Lodz-Conegliano di volley femminile, in programma dalle 18. Restate aggiornati per tutte le novità sul match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 3-1 Ancora un muro su Egonu1 Stavolta è Karakurt a portarlo a termine. Alzate un po’ imprecise però di Bosio adesso. 2-1 Ancora Jack Kisal! Un’altra fast per lei! Indifendibile la turca stasera. 1-1 Bell’attacco di Lanier da posto 4che sfrutta le mani del muro. 1-0 Si apre con un super muro di Jack-Kisal su Egonu il quinto set. COMINCIA IL QUINTO SET 25-22 Chiude Karakurt! Attacco da posto 4 che passa in mezzo al muro. La partita si deciderà al tie break! 24-22 Ancora Egonu! Ancora con la diagonale! Annullato un altro set point 24-21 Egonu annulla la palla set con una diagonale stretta. 🔗 Leggi su Oasport.it
