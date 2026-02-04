Milano-Cortina | Iezzi ' soffiare sul fuoco di polemiche assurde è o imbecille o irresponsabile'

Iezzi attacca duramente chi solleva polemiche sull’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La polemica sull'Ice alle Olimpiadi è assolutamente priva di senso. Solo uno completamente dissociato dalla realtà poteva davvero pensare di vedere per strada pattuglie dell'ICE a svolgere funzioni di ordine pubblico. Ma davvero qualcuno può credere a una cosa simile?". Lo ha detto il deputato della Lega Igor Iezzi intervenendo sull'informativa del ministro Piantedosi sull'Ice a Milano-Cortina. "Già il giorno stesso in cui è esplosa la polemica era incredibile; a una settimana di distanza lo è ancora di più. Sabato, tra l'altro, è prevista la fiaccolata anti-olimpica a San Siro, un quartiere che di suo è già martoriato dalla presenza di maranza e baby gang, ai quali si andranno ad aggiungere i centri sociali, gli antagonisti e i soliti versori delinquenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

