e la nato continua a soffiare sul fuoco della guerra

La Nato non smette di soffiare sul fuoco della guerra. “È un bene che il processo di pace sia in corso, solo gli Usa sotto la guida del presidente Trump potevano rompere lo stallo. Ma se non ci saranno risultati è essenziale che le armi continuino ad arrivare in Ucraina, come sta accadendo oggi grazie all’iniziativa Purl e agli aiuti bilaterali, e che le sanzioni economiche imposte alla Russia mordano, che è quello che avviene”, ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte. Che non pago ha affondato ancora di più il colpo su Mosca. La Nato non smette di soffiare sul fuoco della guerra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

