Durante una puntata di L’aria che tira su La7, Antonio Caprarica non le ha mandate a dire. Il giornalista ha espresso tutta la sua rabbia contro chi ha partecipato al corteo nazionale per Askatasuna a Torino, definendo “imbecille” o “irresponsabile” chi si è trovato nel mezzo degli scontri di sabato. Le parole di Caprarica hanno acceso un confronto diretto e senza filtri, puntando il dito contro chi ha favorito il caos.

Intemerata del giornalista Antonio Caprarica contro Mirella Serri in un dibattito a L’aria che tira (La7) s ul corteo nazionale per Askatasuna a Torino e sugli scontri avvenuti nella giornata di sabato. La scrittrice, in un botta e risposta col senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, difende chi ha partecipato alla manifestazione, dal deputato di Avs Marco Grimaldi a Zerocalcare: “La cosa gravissima è che in quel corteo c’erano dei provocatori, degli illegali. A chi giovava questa presenza? Certamente non alla sinistra”. Il conduttore David Parenzo obietta che sarebbe bastato non andare alla manifestazione, ma Serri non ci sta: “La gente comunque non sapeva che ci sarebbero stati tanti violenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri a Torino, Caprarica sbotta a La7: “Chi è andato a quel corteo o è imbecille o irresponsabile”

Approfondimenti su Torino Scontri

Ranucci attacca il governo sui recenti scontri a Torino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Botteri sorpresa da Gramellini che le dà la linea: Sì, ci sono; Antonio Caprarica: Ballando con le stelle? Non lo rifarei. Vidi la Regina Elisabetta con la gonna scucita e feci una gaffe con Carlo.

La mossa del governo dopo gli scontri di Torino. Forza Italia rallenta sulla proposta leghista di introdurre una cauzione per chi organizza manifestazioni - facebook.com facebook

#omnibus La testimonianza del prof. Revelli sugli scontri a Torino durante il corteo pro Askatasuna: "C'erano 50mila persone, poi arrivati 200 incappucciati. Era quello che il governo si aspettava" x.com