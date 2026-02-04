Fratoianni non ha peli sulla lingua. Durante una conferenza stampa, ha detto che Ice, il servizio di immigrazione e controllo degli Stati Uniti, si comporta come una banda di assassini. Secondo lui, gli italiani non vogliono questa presenza nel loro Paese. La polemica si infiamma mentre si discute della possibile partecipazione dell’Italia ai giochi di Milano-Cortina.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La presenza di Ice in Italia ha l'obiettivo di legittimare la svolta autoritaria e repressiva dell'amministrazione Trump. L'Ice di ieri non è quella di oggi che scorrazza come una banda di assassini e tagliagole, a cui Trump ha affidato il mandato di compiere assassini a sangue freddo e arrestare bambini". Lo ha detto in aula alla Camera Nicola Fratoianni dopo l'informativa del ministro dell'Interno sull'Ice a Milano-Cortina. "Se la stampa riporta la notizia che una banda di assassini arriva nel nostro Paese mi pare legittimo che si esprima qualche ordinato elemento di preoccupazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Fratoianni, 'Ice scorrazza come banda di assassini, gli italiani non li vogliono'

Approfondimenti su Milano Cortina

In questa analisi si affronta la presenza dei membri dell'Ice in Italia, con un focus sulle recenti dichiarazioni di Bonelli e le implicazioni politiche per il governo.

Calenda attacca duramente l’Ice, paragonandola alle SS.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: La petizione per dire no all'Ice a Milano-Cortina: Non vogliamo le squadracce di Trump alle Olimpiadi invernali; L'Ice in Italia per i Giochi invernali, portavoce: Collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi; Milano-Cortina: Fratoianni, ‘Piantedosi ha mentito o non sapeva di Ice? Venga in aula’; Milano Cortina, Fratoianni (Avs): Ice in Italia? Nostro Governo non ha saputo dire di no.

Milano-Cortina: Fratoianni, ‘Ice scorrazza come banda di assassini, gli italiani non li vogliono’Roma, 4 feb (Adnkronos) - La presenza di Ice in Italia ha l'obiettivo di legittimare la svolta autoritaria e repressiva dell'amministrazione Trump. L'Ice di ieri non è quella di oggi che scorrazza co ... ilsannioquotidiano.it

Milano-Cortina: Fratoianni, 'Piantedosi ha mentito o non sapeva di Ice? Venga in aula'Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Il ministro degli Interni aveva detto che l'Ice non sarebbe stata alle Olimpiadi mentre l'ambasciata americana ha confermata la presenza: Il ministro degli Interno ha me ... iltempo.it

Prima di Milano-Cortina 2026 e della gloria del 1956, Cortina aveva già vinto i Giochi. Si sarebbero tenuti nel 1944, ma la guerra fermò tutto. Impianti pronti, sogni congelati... Storie di un’Olimpiade che non si fece mai https://bit.ly/cortina_1944 #Olympics - facebook.com facebook

A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com