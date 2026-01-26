Milano-Cortina | Bonelli ' no assassini Ice in Italia Meloni è zerbino Trump'

In questa analisi si affronta la presenza dei membri dell'Ice in Italia, con un focus sulle recenti dichiarazioni di Bonelli e le implicazioni politiche per il governo. La questione riguarda la presenza di forze di polizia straniere nel nostro paese e le conseguenze sulla sicurezza e sulla sovranità nazionale. Un approfondimento sobrio e puntuale sulle dinamiche attuali tra istituzioni italiane e partner internazionali.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "La milizia di assassini dell'Ice non la vogliamo in Italia. Il presidente della Regione Lombardia conferma ciò che il pavido ministro dell'Interno Piantedosi non ha avuto il coraggio di fare: l'Ice sarà in Italia a scortare Vance e Rubio. In Italia non vogliamo gli assassini di Renée Good, di Alex Pretti e delle tante persone giustiziate a sangue freddo nella vergognosa caccia all'uomo messa in atto negli Stati Uniti". Così Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde. "L'Ice è una milizia al servizio di Trump che uccide a sangue freddo, responsabile di atti che andrebbero perseguiti come crimini, a cui invece Trump ha dato l'immunità: solo nell'ultimo anno ha provocato la morte di almeno due cittadini a Minneapolis, tra cui l'infermiere Alex Pretti, 37enne, ucciso da agenti durante un'operazione federale nella città americana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

