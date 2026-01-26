Milano-Cortina | Bonelli ' no assassini Ice in Italia Meloni è zerbino Trump'

Da iltempo.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa analisi si affronta la presenza dei membri dell'Ice in Italia, con un focus sulle recenti dichiarazioni di Bonelli e le implicazioni politiche per il governo. La questione riguarda la presenza di forze di polizia straniere nel nostro paese e le conseguenze sulla sicurezza e sulla sovranità nazionale. Un approfondimento sobrio e puntuale sulle dinamiche attuali tra istituzioni italiane e partner internazionali.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "La milizia di assassini dell'Ice non la vogliamo in Italia. Il presidente della Regione Lombardia conferma ciò che il pavido ministro dell'Interno Piantedosi non ha avuto il coraggio di fare: l'Ice sarà in Italia a scortare Vance e Rubio. In Italia non vogliamo gli assassini di Renée Good, di Alex Pretti e delle tante persone giustiziate a sangue freddo nella vergognosa caccia all'uomo messa in atto negli Stati Uniti". Così Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde. "L'Ice è una milizia al servizio di Trump che uccide a sangue freddo, responsabile di atti che andrebbero perseguiti come crimini, a cui invece Trump ha dato l'immunità: solo nell'ultimo anno ha provocato la morte di almeno due cittadini a Minneapolis, tra cui l'infermiere Alex Pretti, 37enne, ucciso da agenti durante un'operazione federale nella città americana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

milano cortina bonelli no assassini ice in italia meloni 232 zerbino trump

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Bonelli, 'no assassini Ice in Italia, Meloni è zerbino Trump'

Approfondimenti su milano cortina

L’Ice di Trump arriva in Italia: gestirà la sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina

L’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: M.O., Bonelli (AVS): no a Board dei boia, Meloni cosa ha promesso a Trump?; Board of Gaza, Bonelli: Meloni dica no a speculazione immobiliare di Trump; Schlein, Conte e leader Avs: Meloni dica no al Board of peace.

milano cortina bonelli noMilano-Cortina: Bonelli, 'no assassini Ice in Italia, Meloni è zerbino Trump'Roma, 26 gen. (Adnkronos) - La milizia di assassini dell'Ice non la vogliamo in Italia. Il presidente della Regione Lombardia conferma ciò che il pavido ministro dell'Interno Piantedosi non ha avuto ... iltempo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.