Federica Brignone tra incertezze e riscatti | a Cortina le prime prove verso Milano-Cortina 2026

A pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone si trova ancora a valutare se correre o meno. La sciatrice italiana ha affrontato le prime prove a Cortina, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. La sua partecipazione rimane in bilico tra incertezze e voglia di riscattarsi.

A chi giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone si trova a fronteggiare gli ultimi dubbi legati alla sua partecipazione agonistica. Dopo il grave infortunio di aprile scorso, la campionessa italiana ha compiuto un rietino sorprendente alle gare, mostrando carattere e determinazione per riconquistare confidenza con la competizione di alto livello. Brigone è riuscita a rientrare in tempi rapidi dopo l'infortunio, guadagnando un posto nella squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi in casa. Tuttavia, le sue dichiarazioni riflettono una gamma di sensazioni contrastanti: da un lato risposte positive in alcuni aspetti della preparazione, dall'altro dubbi sulla solidità complessiva della sua condizione.

