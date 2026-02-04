Milano Cortina Franzoni dà già spettacolo | secondo nel primo test a Bormio

Giovanni Franzoni ha mostrato di essere già in forma nel primo test a Bormio. Il giovane sciatore si piazza secondo, dando segnali positivi in vista dell’appuntamento olimpico di Milano-Cortina del 2026. I primi risultati lasciano ben sperare, anche se il percorso sarà lungo.

(Adnkronos) – Giovanni Franzoni subito in gran forma sulla Stelvio, in vista dell'esordio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 4 febbraio, l'azzurro è apparso in gran forma nel primo test a Bormio, verso la discesa libera di sabato 7 febbraio. La gara più attesa delle Olimpiadi. Franzoni ha chiuso la prova al secondo .

Giovanni Franzoni ha iniziato alle prime curve, convincendo subito.

Mancano poco più di due anni alle Olimpiadi invernali 2026 e le località più famose si preparano all’arrivo di migliaia di visitatori.

