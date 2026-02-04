Franzoni convince alla prima cronometrata | secondo tempo a Bormio è il migliore degli azzurri

Giovanni Franzoni ha iniziato alle prime curve, convincendo subito. Nel secondo tempo a Bormio, il giovane 2001 di Manerba si prende il miglior tempo tra gli azzurri, lasciando indietro Odermatt e Paris. Un debutto olimpico che mette già in mostra il suo talento, con ottime sensazioni per il resto della gara.

Per Giovanni Franzoni l’avventura olimpica comincia nel migliore dei modi. Nella prima delle tre prove cronometrate della discesa libera sulla pista Stelvio di Bormio, in vista della gara in programma sabato mattina alle 11.30, il bresciano ha fatto registrare il secondo tempo assoluto, risultando anche il migliore tra gli azzurri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Franzoni Olimpiadi

La prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana è stata rinviata.

Il primo appuntamento della discesa maschile di Kitzbuehel per la stagione 2025-2026 si svolgerà domani, martedì 20 gennaio, alle ore 11.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Franzoni Olimpiadi

Giovanni Franzoni alle spalle di Cochran-Siegle nella prima prova olimpica di discesa. Buone risposte per ParisLa Stelvio ha finalmente aperto i battenti per le settimane olimpiche. Per gli uomini-jet sono già cominciate le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, visto ... oasport.it

A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, prima prova discesa Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streamingGiovanni Franzoni sarà una delle punte di diamante dell'Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove andrà a caccia di un risultato di ... oasport.it

Mamma e figlio annegati nel Garda, supplemento d'inchiesta. L’esperimento dell’esperto convince il Gip a respingere l’archiviazione. - facebook.com facebook