Milano-Cortina controlli crescenti in tre aree e 6mila uomini in più in azione | il piano sicurezza

In vista delle Olimpiadi invernali, le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli nelle zone più a rischio. Sono stati schierati circa 6mila uomini in più rispetto al solito, con controlli più stringenti vicino ai luoghi degli eventi. Il piano sicurezza prevede l’istituzione di aree di controllo in punti strategici, per garantire che tutto si svolga senza problemi. La mossa mira a evitare incidenti e a mantenere alta la vigilanza, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più frequentate.

(Adnkronos) – Il modello organizzativo per la sicurezza delle olimpiadi invernali Milano-Cortina prevede ''la predisposizione di aree di sicurezza in prossimità dei luoghi degli eventi, con servizi di controllo a intensità crescente''. E' quanto si apprende da fonti del dipartimento della Pubblica sicurezza. L’area di ogni sito olimpico è suddivisa in tre zone concentriche: area. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il governo ha presentato un piano sicurezza da 50 milioni di euro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il Viminale ha convocato il Comitato nazionale per la sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, con l’obiettivo di garantire la massima tutela durante l’evento.

