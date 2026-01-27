Milano-Cortina Viminale | Per la sicurezza 6mila uomini investigatori Ice solo in sedi diplomatiche Usa

Il Viminale ha convocato il Comitato nazionale per la sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, con l’obiettivo di garantire la massima tutela durante l’evento. Sono stati pianificati interventi con circa 6.000 uomini e investigatori Ice nelle sedi diplomatiche statunitensi. L’attenzione si concentra sulla sicurezza delle manifestazioni e delle aree coinvolte, in collaborazione con le forze dell’ordine e le agenzie di intelligence.

(Adnkronos) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presieduto oggi al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine e delle Agenzie di intelligence, per un approfondito aggiornamento sulle misure di sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Nel corso della riunione è stato fatto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina, Viminale: «Ice non opererà in Italia, non risulta che agenti scorteranno la delegazione Usa» Il Viminale ha chiarito che l’agenzia ICE statunitense non opererà in Italia in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Milano-Cortina, fonti Viminale: «Ice non opererà in Italia, ancora non comunicata scorta alla delegazione Usa» Secondo fonti del Viminale, l’Ice statunitense non opererà in Italia in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, definito in prefettura il piano di sicurezza per i Giochi Olimpici e Paralimpici; Agenti dell'Ice in Italia per Milano-Cortina, Fontana prima conferma e poi fa retromarcia; Milano-Cortina, il Viminale: l’ICE Usa non opererà in Italia; Scoppia il caso Milano-Cortina: Agenti Usa in Italia. Il Viminale smentisce. Milano-Cortina, Viminale: Per la sicurezza 6mila uomini, investigatori Ice solo in sedi diplomatiche UsaIl ministero dell'Interno: 'Tutte le operazioni di sicurezza sul territorio restano come sempre sotto esclusiva responsabilità e direzione delle autorità italiane' ... adnkronos.com Milano-Cortina: Magi, 'rassicurazioni Viminale-Usa non convincano, governo dica no a Ice'Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Le rassicurazioni sul ruolo dell'Ice fornite dal Viminale dopo l'incontro con l'Ambasciata americana non convincono: l'operato degli agenti dell'anti-immigrazione rapprese ... iltempo.it #MilanoCortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: #Brignone in prima fila x.com Milano Cortina 2026, il Coni ha scelto i vini per Casa Italia: ce n’è uno sardo, ecco quale - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.