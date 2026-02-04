milano cortina a caro prezzo i giochi costano oltre 6 miliardi

Le Olimpiadi di Milano e Cortina costano più di 6 miliardi di euro. È una cifra enorme, ma gli esperti non si sorprendono più di tanto. La spesa, secondo gli analisti, è già stata decisa e ormai non si può tornare indietro. La città si prepara a vivere un evento che costerà molto, ma che promette di portare anche molti vantaggi.

Le Olimpiadi costeranno oltre 6 miliardi di euro. Una cifra monstre, che però non sembra stupire o preoccupare gli analisti. In particolare l’agenzia di rating Standard &Poor's che ha provato a mettere in fila i numeri, parziali e soprattutto incompleti perché solo nel 2032 si chiuderanno gli ultimi cantieri e si potrà pesare l’eredità infrastrutturale e il 'social' impact di Milano Cortina 2026. Sponsorship e diritti tv hanno riempito le casse degli organizzatori ma ora serve uno sprint finale sulla vendita dei biglietti per le gare. I costi sono aumentati, in parte a causa dello shock inflazionistico del 2022-2023 e di un contesto macroeconomico difficile, tra la guerra in Ucraina e quella metaforica dei dazi, ma anche a causa di diversi progetti infrastrutturali aggiuntivi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

I Giochi di Milano-Cortina rappresentano un evento di grande rilevanza per l’Italia, con un’imponente organizzazione e numerose discipline sportive.

I Giochi Olimpici Invernali del 2026 a Milano e Cortina non saranno solo le competizioni sulle piste.

La guida completa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi sono i portabandiera, quali sono le discipline e dove vedere le gare in tv. Tutto quello che c'è da sapereIl 6 febbraio l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: doppia cerimonia a San Siro e a Cortina. L'Italia convoca 196 atleti (103 uomini, 93 donne): chi sono la più giovane e i ... corriere.it

