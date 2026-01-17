Quanto valgono e costano i Giochi di Milano-Cortina
I Giochi di Milano-Cortina rappresentano un evento di grande rilevanza per l’Italia, con un’imponente organizzazione e numerose discipline sportive. La manifestazione, che culminerà con la cerimonia di apertura il 6 febbraio a San Siro, coinvolge investimenti, strutture e risorse significative. In questa introduzione, analizzeremo il valore economico, i costi e l’impatto di questa Olimpiade, offrendo una panoramica chiara e obiettiva di un appuntamento sportivo di portata internazionale.
Sarà l’Olimpiade più grande che i nostri inverni abbiano mai visto. E anche per questo, nel concitato percorso che porterà la fiamma fino a San Siro, il prossimo 6 febbraio, si stanno continuando ad alimentare polemiche altrettanto maiuscole. In questi giorni il caos sui tedofori ha creato un bell’imbarazzo istituzionale: trascurare moltissimi olimpionici illustri – da Silvio Fauner a Piero Gros – per affidare la torcia a personalità dello spettacolo o a vari influencer ha l’aria di un cortocircuito quantomeno grottesco – e sia chiaro, da imputare non ai singoli staffettisti, ma a chi ha permesso questi criteri, oltre ogni ragionevole esigenza di sponsorizzazione commerciale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
