Milano-Cortina 2026 | i Giochi oltre le venue nel cuore delle città

I Giochi Olimpici Invernali del 2026 a Milano e Cortina non saranno solo le competizioni sulle piste. Le città si preparano a vivere l’evento con tante iniziative aperte a tutti, che vanno oltre le gare. Dai mercatini agli spettacoli, ci saranno occasioni per coinvolgere cittadini e turisti in un’atmosfera di festa e condivisione. Le amministrazioni puntano a rendere i Giochi un’esperienza accessibile e partecipata, portando l’evento anche nel cuore delle comunità locali.

Tutte le attività da fare. Milano-Cortina 2026 si prepara a trasformare i Giochi Olimpici Invernali in un'esperienza ancora più coinvolgente, accessibile e condivisa, capace di superare i confini delle venue ufficiali per diffondersi nelle città e nelle comunità ospitanti. Un'esperienza diffusa, tra territori e comunità Grazie a un ampio programma di City Experiences, tifosi, residenti e visitatori potranno vivere lo spirito olimpico anche al di fuori degli impianti di gara. Un modello diffuso che valorizza luoghi simbolo, territori e comunità, creando nuove occasioni di partecipazione e incontro.

