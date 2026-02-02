Calendario delle grandi finali tra Milano e Cortina | eventi da non perdere in diretta

Venerdì 7 febbraio 2026, allo stadio San Siro di Milano, partiranno i XXV Giochi olimpici invernali. L’evento più atteso del decennio si apre con un grande spettacolo, tra cerimonie, competizioni e tanto entusiasmo. Sono in arrivo settimane di sport e festa, con gli occhi di tutta l’Italia puntati sulla capitale dell’industria e sulla Regina delle Dolomiti.

Venerdì 7 febbraio 2026, allo stadio San Siro di Milano, prenderà il via l'evento sportivo più atteso del decennio: i XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. L'apertura, che si svolgerà in un'atmosfera di grande festa, segnerà l'inizio di un week-end di sport, emozioni e competizioni che si protrarranno fino a domenica 22 febbraio, con la chiusura all'Arena di Verona. Il programma prevede 116 finali in 16 discipline diverse, tra cui il debutto ufficiale dello sci alpinismo, un'innovazione che segna una svolta per il movimento olimpico. La prima medaglia in palio sarà quella della discesa libera maschile, che si terrà a Bormio, mentre l'ultima, come tradizione, sarà assegnata nel torneo di hockey su ghiaccio maschile, che chiuderà il cerimoniale con un climax emotivo.

