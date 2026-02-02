Milano-Cortina | Mattarella ' sogno atleti contagioso e benefico'

Il presidente Mattarella ha parlato questa mattina a Milano, sottolineando come i Giochi Olimpici invernali siano un “sogno” che coinvolge e contagia gli atleti. Ha ringraziato il Comitato olimpico internazionale per aver promosso nel mondo l’esperienza di incontri, passione, educazione e cultura condivisa. La manifestazione si avvicina, e le autorità stanno già preparando il grande evento.

Milano 2 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio il Comitato olimpico internazionale perché continua a sviluppare nel mondo quest'esperienza di incontro, di passione, di educazione, di cultura condivisa. Ringrazio gli atleti. Il loro sogno è contagioso e benefico. Sono esempio per milioni di giovani in tutto il mondo. Tante ragazze e tanti ragazzi, dopo aver seguito i giochi, si avvieranno alla pratica dello sport. Un grande contributo allo sviluppo dei popoli". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione della 145ma sessione del Comitato olimpico internazionale al Teatro alla Scala a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

