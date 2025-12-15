Mariah Carey sarà la prima artista internazionale a esibirsi alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L'evento si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano, segnando un momento speciale per l'edizione invernale dei Giochi. La sua partecipazione contribuirà a creare un'atmosfera di grande spettacolo e prestigio per questa importante manifestazione sportiva.

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Mariah Carey si esibirà alla cerimonia d’apertura

Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. “La star americana sarà una delle protagoniste arricchendo la serata inaugurale con una esibizione iconica”, si legge in una nota degli organizzatori. “Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, Mariah Carey incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi. In questo scenario, la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della cerimonia di apertura: Armonia. Lapresse.it

