Il Milan ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Alphadjo Cissè dall’Hellas Verona. Il club rossonero ha firmato il contratto con il talento classe 2006, che ora diventa un nuovo giocatore della squadra. Il PSV, che aveva mostrato interesse, si è visto sfuggire il giovane attaccante.

Il Milan blinda il futuro e chiude l’operazione Alphadjo Cissè. Il talento classe 2006, prelevato a titolo definitivo dall’Hellas Verona, ha ufficialmente siglato il contratto che lo legherà ai rossoneri. Un inserimento fulmineo quello del club di Via Aldo Rossi, capace di dirottare un affare che sembrava ormai destinato all’Olanda: il giocatore era infatti a un passo dal trasferimento al PSV Eindhoven prima del blitz decisivo della dirigenza milanista. L’accordo prevede una formula strategica per la crescita del ragazzo: Cissè rimarrà in prestito al Catanzaro per i prossimi sei mesi, concludendo la stagione in Calabria per poi aggregarsi alla prima squadra di Paulo Fonseca durante il ritiro estivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, ufficiale l’acquisto di Cissè: beffato il PSV

Il Milan ha rotto gli indugi e ha fatto un passo deciso per portare Cissé in rossonero.

In questi ultimi giorni di calciomercato, il Milan ha messo nel mirino Alphadjo Cissè, attaccante classe 2006 in forza al Catanzaro e di proprietà dell'Hellas Verona.

