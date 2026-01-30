Milan inserimento deciso per Cissé | tentato il sorpasso sul PSV
Il Milan ha rotto gli indugi e ha fatto un passo deciso per portare Cissé in rossonero. La società ha preso contatti con l’Hellas Verona, dove il centrocampista è in prestito al Catanzaro, e ha provato a superare il PSV Eindhoven, che aveva già avviato trattative per acquistarlo. Ora si aspetta una risposta, ma l’operazione sembra aver preso una piega più concreta.
Il Milan ha accelerato sul mercato con un inserimento deciso per Alphadjo Cissé, centrocampista di proprietà dell’ Hellas Verona e attualmente in prestito al Catanzaro, provando a scavalcare il PSV Eindhoven che aveva già impostato i contatti per chiudere l’operazione. La mossa, maturata nelle ultime ore, conferma la volontà della dirigenza rossonera di agire con tempestività anche su profili destinati al medio-lungo periodo. Il blitz rossonero e il ruolo di Tare. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan ha effettuato un inserimento concreto nella trattativa grazie all’intervento diretto di Igli Tare, deciso a sfruttare i margini ancora aperti nonostante l’intesa di massima già avviata tra il club olandese e il Verona. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Approfondimenti su Milan Cissé
Ultime notizie su Milan Cissé
