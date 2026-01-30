Milan inserimento deciso per Cissé | tentato il sorpasso sul PSV

Il Milan ha rotto gli indugi e ha fatto un passo deciso per portare Cissé in rossonero. La società ha preso contatti con l’Hellas Verona, dove il centrocampista è in prestito al Catanzaro, e ha provato a superare il PSV Eindhoven, che aveva già avviato trattative per acquistarlo. Ora si aspetta una risposta, ma l’operazione sembra aver preso una piega più concreta.

Il Milan ha accelerato sul mercato con un inserimento deciso per Alphadjo Cissé, centrocampista di proprietà dell’ Hellas Verona e attualmente in prestito al Catanzaro, provando a scavalcare il PSV Eindhoven che aveva già impostato i contatti per chiudere l’operazione. La mossa, maturata nelle ultime ore, conferma la volontà della dirigenza rossonera di agire con tempestività anche su profili destinati al medio-lungo periodo. Il blitz rossonero e il ruolo di Tare. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan ha effettuato un inserimento concreto nella trattativa grazie all’intervento diretto di Igli Tare, deciso a sfruttare i margini ancora aperti nonostante l’intesa di massima già avviata tra il club olandese e il Verona. 🔗 Leggi su Milanzone.it

In questi ultimi giorni di calciomercato, il Milan ha messo nel mirino Alphadjo Cissè, attaccante classe 2006 in forza al Catanzaro e di proprietà dell'Hellas Verona.

Quando sembrava tutto deciso per Alphadjo Cissè, il Milan entra in azione con un'offerta sorprendente.

