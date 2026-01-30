Romano | Milan in contatto per beffare il PSV Eindhoven su Cissè | negoziazioni in corso

In questi ultimi giorni di calciomercato, il Milan ha messo nel mirino Alphadjo Cissè, attaccante classe 2006 in forza al Catanzaro e di proprietà dell'Hellas Verona. Secondo le ultime notizie, i rossoneri sono in contatto con il PSV Eindhoven per cercare di sorprendere e prendere il giovane talento prima della chiusura delle trattative. Le negoziazioni sono in corso, ma ancora nessuna decisione definitiva.

Non soltanto Jean-Philippe Mateta sul piatto del Milan in questi ultimi, concitati, giorni del calciomercato invernale. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta provando anche a bruciare il PSV Eindhoven su Alphadjo Cissè, classe 2006, attaccante italiano di origini guineane di proprietà dell'Hellas Verona. Dopo l'anticipazione di Gianluca Di Marzio, è arrivata la conferma di Fabrizio Romano, altro giornalista sportivo esperto di mercato. "Il Milan è in contatto per scardinare l'operazione Alphadjo Cissè, che sembrava destinato da giorni a raggiungere il PSV Eindhoven dall'Hellas Verona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Romano: “Milan in contatto per beffare il PSV Eindhoven su Cissè: negoziazioni in corso” Approfondimenti su Cissè PSV Eindhoven Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Alphadjo Cissè lascia il Verona e si trasferisce al Psv Eindhoven. Di Marzio: “Il Milan si inserisce nella trattativa Cissè-PSV: la strategia dei rossoneri” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cissè PSV Eindhoven Argomenti discussi: Loftus-Cheek in uscita dal Milan? Fabrizio Romano fa il punto: Aston Villa in contatto con gli agenti, ma occhio ad un'altra ipotesi; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato Milan, Moretto: Primi contatti per Aké, la situazione e va su Goretzka; Calciomercato Milan-Gila: superata l'Inter. Dragusin, contatti col Tottenham - Le mosse rossonere. Aké-Milan, si complica? Romano fa il punto: è previsto un contattoIl Milan vorrebbe puntare su Aké per rinforzare la propria difesa: il punto di Romano sulla complicata trattativa con il Manchester City. spaziomilan.it Romano: "#Milan, sondaggi per #Ake. Ma ad oggi il Manchester City non apre alla partenza" - facebook.com facebook Milan-Aké, Romano: "Al momento il City non apre alla partenza dell'olandese" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.