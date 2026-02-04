Milan si gioca meglio senza Leao? Allegri infuriato I prestiti e il mercato …

Dopo la vittoria contro il Bologna, il Milan si prepara alla prossima partita con qualche dubbio in più. Allegri si mostra nervoso e infuriato, soprattutto per le scelte di formazione e le assenze, e non risparmia critiche ai suoi giocatori. Intanto, si parla di prestiti e di cosa manca ancora sul mercato per rinforzare la rosa. La squadra sembra funzionare meglio senza Leao in campo? La discussione è aperta e i tifosi aspettano risposte concrete.

Milan, la squadra di Massimiliano Allegri trova tre punti molto importanti contro il Bologna di Vincenzo Italiano: un 3 a 0 che lascio poco spazio alle interpretazioni. La squadra rossonera ha vinto dominando dal primo all'ultimo minuto. Il Diavolo meglio senza Leao? L'analisi. Cosa è mancato sul mercato? La furia di Allegri e alcune analisi dopo Bologna. Ecco le top news di Pianeta Milan del 4 febbraio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>> Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato anche del mercato e ha espresso il suo parere su cosa manca al Milan. Ecco le sue parole durante l'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

L’ex attaccante Antonio Cassano ha recentemente espresso dure critiche nei confronti del Milan di Massimiliano Allegri, commentando negativamente le prestazioni della squadra e di alcuni giocatori come Rafael Leao.

Alla vigilia di Napoli-Milan, Massimiliano Allegri ha commentato le condizioni di Leao e ha affrontato temi legati al mercato in vista della semifinale di Supercoppa Italiana.

Argomenti discussi: Allegri controcorrente dopo Bologna-Milan: Dispiace non giocare più partite; Bologna-Milan 0-3, gol e highlights: segnano Loftus, Nkunku e Rabiot; Allegri: Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo. Maignan? Molto contento per il rinnovo; Paulo Dybala pericolo numero del Milan: i numeri della Joya contro i Rossoneri sono impressionanti.

