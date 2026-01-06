Cassano duro | Il Milan gioca di mer*a Allegri non è capace Leao è una pippa

L’ex attaccante Antonio Cassano ha recentemente espresso dure critiche nei confronti del Milan di Massimiliano Allegri, commentando negativamente le prestazioni della squadra e di alcuni giocatori come Rafael Leao. Le sue dichiarazioni, che hanno suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, si inseriscono nel contesto delle valutazioni sul momento attuale dei rossoneri.

