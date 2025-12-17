Allegri alla vigilia di Napoli-Milan | Leao non si allena da diversi giorni Mercato? Vi dico che …

Alla vigilia di Napoli-Milan, Massimiliano Allegri ha commentato le condizioni di Leao e ha affrontato temi legati al mercato in vista della semifinale di Supercoppa Italiana. L'allenatore rossonero ha fornito aggiornamenti sullo stato dei suoi giocatori e condiviso le sue riflessioni sulla partita e sulle strategie della squadra.

Allegri a SportMediaset: "In questo momento il mercato è recuperare i giocatori che abbiamo in casa, poi vedremo" - Massimiliano Allegri è stato intervistato da SportMediaset alla vigilia di Napoli- milannews.it

Le parole di Massimiliano Allegri a margine della conferenza stampa alla vigilia di #MilanNapoli Segui la lunga vigilia su Radiotuttonapoli.net: siamo LIVE #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte #SscNapoli #Partenope #MilanNapoli - facebook.com facebook

« » Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan di Supercoppa Dal match ai recuperi, passando per l’operazione di Gimenez e il mercato: scorri la gallery per leggere tutte le dichiar x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.