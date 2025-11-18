Maldini vede ancora in corsa per lo scudetto la Juve di Spalletti | Inter Juventus e Napoli se la giocheranno Il commento sul Milan dell’ex Allegri

Maldini non nutre alcun dubbio sulla corsa allo Scudetto: Juve, Inter e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Poi il commento sul Milan di Allegri.. Paolo Maldini, ex direttore sportivo e capitano del Milan, ha smentito categoricamente le voci di calciomercato che lo volevano come figura dirigenziale della Fiorentina. Intervenuto a margine del 40° Premio Viareggio Sport, Maldini ha chiarito la sua posizione. L’ex dirigente rossonero ha rivelato che la voce lo aveva raggiunto tramite suo cugino, ma ha subito precisato di non saperne niente. La sua posizione è chiara e inequivocabile: per me in Italia c’è solamente una squadra e così sarà, riferendosi ovviamente al Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maldini vede ancora in corsa per lo scudetto la Juve di Spalletti: «Inter, Juventus e Napoli se la giocheranno». Il commento sul Milan dell’ex Allegri

News recenti che potrebbero piacerti

Se è permesso dirlo, a me piaceva di più quando Zoff e Tardelli, e poi Maldini e Baggio non cantavano l'inno Vai su X

Quando sente pronunciare “Milan”, agli occhi di Maldini torna una luce unica, quella di chi ha amato una maglia per tutta la vita. Paolo è casa, è storia viva. E un giorno, inevitabilmente, dovrà tornare dove è sempre appartenuto. - facebook.com Vai su Facebook

Gullit sulla corsa scudetto: "Non so se il Milan può farcela" - In un'intervista rilasciata ai microfoni di VideoGamer, l'ex Milan Ruud Gullit ha parlato del nuovo corso rossonero targato Massimiliano Allegri, dicendo la sua sulla corsa al ... Segnala milannews.it

Braglia, ex portiere, è convinto che il Milan di Massimiliano Allegri sia da considerare assolutamente in corsa per lo scudetto - Braglia, ex portiere, è convinto che il Milan di Massimiliano Allegri sia da considerare assolutamente in corsa per lo scudetto Ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia ha analizzato la ... Secondo milannews24.com

Bierhoff: "All'Italia servirebbe uno come Maldini. Scudetto? Ci sono sei squadre" - L'ex attaccante Oliver Bierhoff, intervistato dal quotidiano La Stampa, ha parlato dei temi più attuali del calcio italiano. tuttomercatoweb.com scrive