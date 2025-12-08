Bucciantini vede lo Scudetto | Inter e Napoli più forti Milan in scia Roma indietro

Nel suo approfondimento, Bucciantini valuta le possibilità di successo delle principali contendenti allo Scudetto, evidenziando punti di forza e debolezze di Inter, Napoli, Milan e Roma. Analizza la credibilità e la potenza delle squadre in questa stagione, offrendo uno sguardo dettagliato sulla corsa al titolo dopo la sfida tra Inter e Como.

Inter News 24 Bucciantini analizza la lotta Scudetto dopo Inter Como: credibilità e potenza al centro del discorso sulla corsa scudetto di questa stagione. Il 4-0 rifilato dall’Inter al Como ha lasciato il segno non solo in classifica, ma anche nel dibattito sulla lotta Scudetto. Nel corso del suo collegamento a Sky Sport, l’opinionista Marco Bucciantini ha analizzato la situazione delle big della Serie A, indicando con chiarezza quelle che, al momento, gli sembrano avere qualcosa in più delle altre nella corsa al titolo. Secondo Bucciantini, la classifica inizia a essere sempre più fedele ai reali valori del campionato, con alcune squadre che da anni garantiscono continuità e numeri da vertice, e altre che invece devono ancora dimostrare di poter reggere certi ritmi fino in fondo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bucciantini vede lo Scudetto: «Inter e Napoli più forti, Milan in scia, Roma indietro»

