Ravezzani | Nkunku imbarazzante Leao non pervenuto La rosa del Milan davanti è mediocre

Pianetamilan.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Parole chiare su Nkunku e non solo. Il commento da X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ravezzani nkunku imbarazzante leao non pervenuto la rosa del milan davanti 232 mediocre

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Nkunku imbarazzante. Leao non pervenuto. La rosa del Milan davanti è mediocre”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ravezzani nkunku imbarazzante leaoRavezzani: "Estupinan non si muove mai in sincrono con la palla, Nkunku imbarazzante" - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così a caldo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia, per mano della Lazio. Riporta milannews.it

ravezzani nkunku imbarazzante leaoRavezzani: "Nkunku imbarazzante nel derby. Mi piacerebbe capire cosa è passato per la testa dei dirigenti Milan quando..." - Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo messaggio su X: "Mi piacerebbe capire cosa è passato per la testa dei dirigenti Milan quando hanno detto no a Hojlund ... Da milannews.it

ravezzani nkunku imbarazzante leaoLazio Milan, Ravezzani contro Nkunku e Estupinan. Le parole del giornalista sui giocatori rossoneri - Lazio Milan, Ravezzani giudica così la prestazione dei rossoneri nella sconfitta di Coppa Italia all’Olimpico Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha espresso il suo commento a caldo sull’elim ... milannews24.com scrive

ravezzani nkunku imbarazzante leaoInter Milan, Ravezzani parla così del derby e di Nkunku - Le sue parole Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha espresso il suo disaccordo riguardo alc ... Scrive milannews24.com

Milan, Allegri: "Leao e Nkunku? Curioso anch'io di vederli insieme" - Reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, il Milan ha di fronte l'esame Roma da affrontare con le solite assenze post sosta di ottobre. Come scrive gazzetta.it

Leao e Nkunku, Allegri spera per il Bologna: come stanno i due attaccanti del Milan - La stagione di Leao per ora è durata soltanto 17', quelli giocati in Coppa Italia contro il Bari: il tempo di sbloccare la partita, poi l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto ai box per le prime ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Ravezzani Nkunku Imbarazzante Leao