Ravezzani | Nkunku imbarazzante Leao non pervenuto La rosa del Milan davanti è mediocre

Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Parole chiare su Nkunku e non solo. Il commento da X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravezzani: “Nkunku imbarazzante. Leao non pervenuto. La rosa del Milan davanti è mediocre”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Ravezzani senza freni Il giornalista critica la scelta dei dirigenti del #Milan di spendere 40 milioni per #Nkunku, apparso imbarazzante nel derby, invece di puntare su un giocatore come #Hojlund Per voi il Diavolo ha sbagliato a puntare sul francese? - facebook.com Vai su Facebook

#Ravezzani: "Il tema fondamentale del Milan resta l'attacco. Con questo #Nkunku ..." #derby #InterMilan #milan #SempreMilan #SerieA Vai su X

Ravezzani: "Estupinan non si muove mai in sincrono con la palla, Nkunku imbarazzante" - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così a caldo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia, per mano della Lazio. Riporta milannews.it

Ravezzani: "Nkunku imbarazzante nel derby. Mi piacerebbe capire cosa è passato per la testa dei dirigenti Milan quando..." - Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo messaggio su X: "Mi piacerebbe capire cosa è passato per la testa dei dirigenti Milan quando hanno detto no a Hojlund ... Da milannews.it

Lazio Milan, Ravezzani contro Nkunku e Estupinan. Le parole del giornalista sui giocatori rossoneri - Lazio Milan, Ravezzani giudica così la prestazione dei rossoneri nella sconfitta di Coppa Italia all’Olimpico Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha espresso il suo commento a caldo sull’elim ... milannews24.com scrive

Inter Milan, Ravezzani parla così del derby e di Nkunku - Le sue parole Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha espresso il suo disaccordo riguardo alc ... Scrive milannews24.com

Milan, Allegri: "Leao e Nkunku? Curioso anch'io di vederli insieme" - Reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, il Milan ha di fronte l'esame Roma da affrontare con le solite assenze post sosta di ottobre. Come scrive gazzetta.it

Leao e Nkunku, Allegri spera per il Bologna: come stanno i due attaccanti del Milan - La stagione di Leao per ora è durata soltanto 17', quelli giocati in Coppa Italia contro il Bari: il tempo di sbloccare la partita, poi l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto ai box per le prime ... Scrive tuttosport.com