Jacobelli commenta Milan-Lazio | La metamorfosi di Leao è una delle ragioni del primo posto rossonero

Il giornalista Xavier Jacobelli dedica al Milan di Massimiliano Allegri il suo fondo sul 'Corriere dello Sport' di oggi, sottolineando la trasformazione di Leao in centravanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Jacobelli commenta Milan-Lazio: “La metamorfosi di Leao è una delle ragioni del primo posto rossonero”

Il giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di OttoChannel. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #Conte - facebook.com Vai su Facebook

Jacobelli critica la Lazio: «Azzeccata solo mezza partita, così non si esce vivi da San Siro. Il guaio è che Dia non ha fatto manco il solletico alla difesa del Milan» - Il giornalista analizza la sconfitta dei biancocelesti contro il Milan, elogiando il primo tempo, ma evidenziando limiti offensivi Nel day- Riporta lazionews24.com

Jacobelli, commento post-gara: cos'è ha detto su Dia e Zaccagni - Lazio, ha commentato la partita e la prova dei biancocelesti sulle colonne del Corriere dello Sport. Come scrive lalaziosiamonoi.it

Il commento del club a Milan-Lazio: "In una partita combattuta e molto tesa, la squadra ha dimostrato personalità e determinazione" - Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan- Secondo milannews.it

Jacobelli: “La Lazio ha azzeccato mezza partita ma non è bastato” - Il giornalista Xavier Jacobelli ha affidato all’edizione odierna del Corriere dello Sport il suo pensiero su Milan Lazio e sulle prestazioni di Boulaye Dia e Valentin Castellanos. msn.com scrive

Milan-Lazio, Rambaudi: “Avrei preferito che un dirigente ci mettesse la faccia” - Le dichiarazioni dell'ex calciatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei, in merito alla sconfitta con i rossoneri a San Siro ... Segnala msn.com

Lazio (ancora) vs Milan: ma ora l'Olimpico vuole la rivincita - Dopo la sconfitta a San Siro, condita dalle polemiche sull'arbitraggio, l'Olimpico e i tifosi della Lazio si preparano a una serata dal clima bollente. Riporta lalaziosiamonoi.it