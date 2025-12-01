Jacobelli commenta Milan-Lazio | La metamorfosi di Leao è una delle ragioni del primo posto rossonero

Pianetamilan.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Xavier Jacobelli dedica al Milan di Massimiliano Allegri il suo fondo sul 'Corriere dello Sport' di oggi, sottolineando la trasformazione di Leao in centravanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

