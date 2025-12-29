Maignan Milan rinnovo in bilico | pressing di Allegri e futuro ancora da decidere le ultime da Matteo Moretto

Il rinnovo di Maignan con il Milan è attualmente in fase di valutazione, con l'interesse del club e le richieste del portiere ancora da definire. Secondo le ultime notizie di Matteo Moretto, la decisione finale dipenderà dalla volontà del giocatore, mentre le trattative continuano a essere monitorate. La situazione rimane aperta, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti nel prossimo futuro.

Il futuro di Mike Maignan, portiere del Milan, continua a tenere banco nel panorama del calciomercato italiano. L'estremo difensore francese, tra i leader tecnici e caratteriali della squadra rossonera, è in scadenza di contratto e la situazione resta delicata, nonostante i segnali di riapertura arrivati negli ultimi giorni. Come spiegato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nodo principale resta la volontà del calciatore. A febbraio 2025, infatti, Maignan aveva già dato il suo assenso alle condizioni per il rinnovo, salvo poi assistere allo stop imposto dal club per motivazioni economiche e legate al rendimento complessivo della squadra.

