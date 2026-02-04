Calciomercato Milan Romano | Jimenez al Bournemouth riscatto in settimana | le cifre

Fabrizio Romano conferma che Alex Jimenez, giovane esterno del Milan, sta per approdare al Bournemouth. Il trasferimento si perfezionerà in settimana, con il riscatto già in fase di definizione. Jimenez, classe 2005, lascia così il club rossonero per una nuova avventura in Premier League.

Dopo due stagioni in maglia rossonera, Alex Jimenez si è trasferito in prestito al Bournemouth. Sembrava uno dei calciatori su cui costruire il Milan del futuro, invece l'esterno spagnolo sta per essere ceduto a titolo definitivo. Come riportato su 'X' da Fabrizio Romano, il club inglese ha deciso di riscattare Jimenez per 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus, contratto valido fino a giugno 2031. La cifra sarà divisa tra Milan e Real Madrid, con gli spagnoli che detengono una clausola del 50% sulla rivendita. Sempre stando a quanto riportato da Romano, l'operazione dovrebbe essere ufficiale entro questa settimana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il futuro di Alex Jimenez si decide ora: il Bournemouth ha preso una decisione definitiva sul suo riscatto.

