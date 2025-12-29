Mikaela Shiffrin campionessa e sindacalista | È stato superato il limite tante erano spaventate

Mikaela Shiffrin, campionessa di sci alpino, ha espresso il suo disappunto dopo aver conquistato la 106ª vittoria in Coppa del Mondo. La sciatrice ha criticato gli organizzatori e l’allenatore della Rast per aver predisposto una pista considerata troppo difficile, suscitando preoccupazione tra le atlete. La sua dichiarazione riflette le tensioni legate alle condizioni delle competizioni e alla sicurezza degli atleti.

Mikaela Shiffrin dopo aver vinto la 106ª gara in Coppa del Mondo della sua carriera si è arrabbiata contro gli organizzatori e in particolare contro l'allenatore della Rast che ha tracciato una pista difficilissima. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

