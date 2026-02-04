Migliaia di schede sim intestate a stranieri e persone inesistenti | l' intervento

I carabinieri di Avellino hanno scoperto migliaia di schede SIM intestate a stranieri e persone inesistenti. Gli investigatori hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro, coordinati dalla Procura locale, nel tentativo di mettere fine a questa truffa. L’indagine si concentra su un uomo di cinquant’anni, residente nella zona, ma i dettagli sull’intera operazione sono ancora in fase di sviluppo.

Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con la collaborazione di reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di un cinquantenne originario del.

